Geprägt durch die Düsseldorfer Kunstszene

Katharina Fritsch - Mann und Maus

Katharina Fritsch, geboren 1956 in Essen, war als Studentin in die Düsseldorfer Kunstwelt gekommen. Die war in den 1980ern geprägt von Joseph Beuys, von Arte povera und Minimal Art, zwischen Düsseldorf und New York. Und ihre Skulpturen - Mäuse, Ratten, Elefanten, der Gockel in London - waren nie als einfache Tierporträts gemeint. Es gehe ihr um die Reduktion auf " die Form an sich ".

Ihre Skulpturen werden immer mit Farben beschichtet: Blau, Rosa, Grau. Und sie wirken so wie massenproduzierte Souvenirs, wie riesige Nippes-Figuren. Fritsch sagte in unterschiedlichen Kontexten, ihre Werke seien autobiografisch motiviert. Aber es gehe ihr vor allem darum, das Private ins Allgemeine zu ziehen.