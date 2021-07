Hochwasser: Wie funktioniert Katastrophenschutz in NRW?

Die einzelnen Orte gingen dann offenbar sehr unterschiedlich vor: In Düsseldorf riefen durchfahrende Fahrzeuge der Stadt die Anwohner per Lautsprecher auf, ihre Häuser zu verlassen. In Wuppertal dagegen wurden die Menschen überrascht, als am Abend die Wupper binnen Minuten Straßen und Häuser überflutete. Weder Polizei noch Feuerwehr hätten sie vorab gewarnt, sagte eine Anwohnerin im WDR Fernsehen.

In Hagen, wo das Hochwasser sehr früh auftrat, hatte die Stadt nach eigenen Angaben in der Nacht zu Dienstag alle Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr alarmiert. Um 0.30 Uhr sei die Bevölkerung sowohl mit Sirenen als auch mit einer ersten Meldungen über die App NINA gewarnt worden. Dort hieß es zum Beispiel, man solle sich in höhere Stockwerke begeben. Auch auf digitalen Werbetafeln im Stadtgebiet gab es Warnungen.

Naturkatastrophen? Nicht bei uns

Doch es hakt noch woanders beim Katastrophenschutz: Viele Menschen hierzulande verbanden Bilder von Naturkatastrophen bislang überwiegend mit fernen Ländern. Zu Recht: Zwar gab es bereits dramatische Überschwemmungen an Flüssen - Stichwort Oder-Hochwasser - dennoch blieb Deutschland bislang von größeren Naturkatastrophen verschont. " Natur kommt eher als Park mit Enten und Schwänen daher" , sagt Ortwin Renn, Direktor am Institut für Transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam. So hätten viele Menschen trotz deutlicher Vorab-Warnungen gedacht, es würde reichen, " Sandsäcke vor die Türen zu legen" .

" Die Botschaft der Warnungen wurden nicht verstanden ", meint auch Frank Roselieb, Direktor des Instituts für Krisenforschung in Kiel. Wenn vor Hochwasser gewarnt wird, würden viele auf den Fluss schauen und sich fragen, wie hoch das Wasser wohl steigen wird. Dass die Gefahr aber aus den Wolken kommt - auf die Idee komme man nicht so schnell. " Da werden sich die Menschen wohl umstellen müssen. "

Reicht Warn-App Nina?

Warn-App NINA: Selten genutzt