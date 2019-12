Ein Tag vor Heiligabend, der Einkaufswagen ist voll und dann an der Kasse der Schreck: " Die Kartenzahlung ist zur Zeit leider nicht möglich ." Dieses Szenario sorgte am Montagmittag (23.12.2019) bundesweit für Stress an den Kassen von Supermärkten und Elektromärkten.

Defekte Komponente bei IT-Dienstleister

Grund für den Ausfall sei der "Ausfall einer Netzwerkkomponente" gewesen, teilte Payone, ein Anbieter für Kartenzahlungs-Lösungen am Nachmittag mit. Dadurch sei es "teilweise zu Ablehnungen von Giro- und Kreditkartentransaktionen" gekommen. Ein Drittel aller Payone-Kunden sei betroffen gewesen. Die Störung sei behoben worden, etwa ein Drittel der Payone-Kunden sei betroffen gewesen, hieß es in einer Stellungnahme.

Supermärkte und Elektrohändler betroffen

Einer davon war die Supermarktkette "Real" bestätigte den Ausfall. Um die Mittagszeit hätten keine Kartenzahlungen vorgenommen werden können. Berichte über Störungen gab es unter anderm auch beim Elektromarkt Saturn und dem Großhandelsunternehmen Selgros.

Beim Handelsverband HDE hieß es, dass es vor einigen Jahren bereits einen Ausfall gegeben habe. Damals waren aber die Server der Banken überlastet gewesen. Die Kartenzahlung funktioniert so, dass der Händler mit einem Dienstleister kooperiert, der die Zahlungsdaten aufnimmt und dann an so genannte "Kopfstellen" der einzelnen Banken weiterleitet.