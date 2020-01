Wie läuft es mit der Bonpflicht?

In der Bäckerei in Münster erzählen mir die meisten Kunden, sie wollen den Bon nicht. Sie wissen nicht, was sie mit ihm anfangen sollen und das Ganze sei Papierverschwendung. Und auch die Angestellten sind nicht glücklich über das neue Gesetz: Auf Nachfrage zeigt mir die Bäckereifachverkäuferin den Müll: um 08:30 ist er schon halb voll.

Der Bon in digitaler Form

Deshalb wird jetzt an einer digitalen Alternative zum gedruckten Kassenzettel gearbeitet. Mit Hilfe einer App oder der kontaktlosen Übertragung per Smartphone wird der "E-Bon" per Mail an den Kunden verschickt. In Münster wurde er mir nicht angeboten und auf eine Bäckerei in Steinfurt verwiesen, die diese Möglichkeit schon anbiete.