Karnevalpartys für Junge (und Junggebliebene)

Auch in zig Kneipen in vielen NRW-Städten steigen Karnevalspartys, zum Beispiel in Köln am 4. Februar ab 20 Uhr die Wibbel-Dance-Party im Wartesaal am Dom.

Weitere Partys:

Köln, 4. Februar , ab 19 Uhr: Im Gloria veranstaltet die Große Kölner Karnevalsgesellschaft e.V. 1882 die „ Sweet Fastelovend Party “ - für junge und jung gebliebene Jecken.

Köln, 16. Februar , ab 13.11 Uhr: Altweiber-Party mit Live-Musik im Wartesaal am Dom.

Düsseldorf, 16. Februar , den ganzen Tag: In den Düsseldorfer Altstadtkneipen geht es hoch her – ob im Naseband's, in der Brauerei Füchschen, im Rosenrot oder etwa im Kuhstall.

Köln, 18. Februar, ab 20 Uhr: Im Pullman Cologne steigt die Drömeröm-Party der Nippeser Bürgerwehr.

Wo Sie sich in Bonn schon mal warm schunkeln können, was an den närrischen Tagen in Münster läuft und wie Karneval etwa in Duisburg und Dortmund abläuft, finden Sie hier: