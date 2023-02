Rio statt Rhein? So wird Karneval in der Welt gefeiert

Karneval in Rio: König Momo und die Sambaschulen

Für seine heißen Rhythmen ist der Karneval in Rio bekannt. Zum Auftakt erhält "König Momo", die Symbolfigur des Karnevals, den Schlüssel der Stadt. Höhepunkt sind dann die farbenfrohen Paraden der Sambaschulen, die Zehntausende verfolgen.

Die Paraden der Sambaschulen

Es ist das erste Mal seit Corona, dass die Paraden regelär stattfinden. In diesem Jahr rechnen die Sambaschulen daher mit bis zu 100.000 Zuschauern pro Abend.

Karneval in Venedig: Auf Casanovas Spuren

Der Karneval in der Wasserstadt Venedig hat bereits mehrere Jahrhunderte auf dem Buckel. Er wurde erstmals Ende des 13. Jahrhunderts dokumentiert.

Kunstvoll Maskierte in Venedig

Bekannt ist das bunte Treiben vor allem für die edlen Masken, hinter denen sich schon Casanova versteckt haben soll. Hier feiern die Menschen nicht nur in den Gassen und auf den Plätzen, sondern auch auf den bekannten Gondeln.

Karneval in New Orleans: Jazz am fetten Dienstag

In den USA wird in New Orleans kräftig Karneval gefeiert. Auch hier rollen Festwagen durch die Straßen der Metropole, die auch als "Wiege des Jazz" bekannt ist.

Karneval in New Orleans

Höhepunkt des bunten Treibens ist dann der Mardi Gras, der fette Dienstag. Der Brauch wurde aus Frankreich in die Stadt gebracht und wird seit den 1850er Jahren gepflegt.

Karneval in Quebec: Caribou statt Kölsch

Pappnasen sucht man im kanadischen Quebec vergeblich. Hier ist der Karneval eher ein Winterfest für die Familie. Es gibt Bühnen, auf denen sportliche Wettkämpfe ausgetragen werden oder Künstler und Künstlerinnen auftreten. Ein Kanurennen gilt als Höhepunkt des mehrtägigen Festes. Getrunken wird nicht Kölsch, sondern Caribou: ein Mix aus Brandy, Wodka, Sherry und Portwein.

Basler Fastnacht: Spät dran

Am Aschermittwoch ist alles vorbei? Von wegen: Basel fängt danach erst an. Die Fastnacht beginnt dort am Montag nach Aschermittwoch.

Masken in Basel

Allerdings ist die Tradition nichts für Unausgeschlafene: Morgens um 4 Uhr versammeln sich die Trommeln, um den "Morgenstreich-Marsch" in den Gassen von Basel zu spielen. Die fünfte Jahreszeit ist in Basel drei Tage lang - und auch hier bilden Umzüge den Höhepunkt.

Übrigens...

Die Vorläufer des Karnevals wurden bereits vor rund 5.000 Jahren in Mesopotamien gefeiert. Arbeiter und Herrscher waren für diese kurze Zeit ebenbürtig und standen auf einer Stufe.