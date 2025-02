Konfetti - noch Tage später, findet man es in den Klamotten. Das Wort kommt aus dem Altitalienischen und bedeutet so viel wie "Zuckerzeug". Es ist Brauch während der Umzüge Süßigkeiten in die Menge zu werfen- so eben auch die Zuckerkügelchen, die "confetti" genannt werden. Da Papierschnipsel billiger sind, entschied man sich irgendwann für diese Variante - der Begriff blieb aber bestehen.