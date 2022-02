Karneval: Feiern trotz Konflikt in der Ukraine?

Es waren Bilder, die die Welt schockierten: Irakische Panzer walzten sich im Sommer 1990 nach Kuwait hinein, einem kleinen und sehr reichen Emirat, mit dem sich der große Nachbar um Ölfelder und Grenzen stritt. Der Gegenschlag kam spät, aber mit Wucht: Die Militäraktion "Desert Storm" zwang Saddam Hussein 1991 zum Rückzug - und kostete Tausenden von Menschen das Leben.

1991 fielen die Bomben mitten in der Karnevalsession, und die Feierlaune sank rapide. Fast logisch schien es damals, dass der organisierte Frohsinn überall abgesagt wurde. Karneval ohne Zug? Das hatte es vorher nur nach dem Krieg oder in der Weltwirtschaftskrise gegeben. In Köln zog zwar ein "Geisterzug" durch die Stadt, aber das war eher eine Anti-Kriegs-Demo, Motto: " Kamelle statt Bomben ".

Das "Alaaf" bleibt im Halse stecken

Und nun eskaliert kurz vor den tollen Tagen der Russland-Ukraine-Konflikt: Da bleibt einigen das "Alaaf" und "Helau" im Halse stecken. Deswegen fordern sie einen Stopp aller jecken Aktivitäten, wie vor 30 Jahren auch. " Kann man nicht aus Solidarität mit der Ukraine Karneval ausfallen lassen ?", fragt zum Beispiel der User Christoph Rummelt, und MI CHA spitzt es auf Twitter noch zu: " Wie kann es sein, dass man in Köln Karneval feiert trotz Ukraine Krieg? Ist die Wirtschaft mal wieder wichtiger als Frieden ?"

Nein, sagt der Wirt der Kölner "Fiffi"-Bar - und lässt seine Kneipe in der heißen Phase zu. " Ich finde, man kann in so einer Situation nicht sagen, alles sei prima und die Puppen tanzen lassen ", wird er auf der Internetseite report-k.de zitiert. Aber: Mit dieser Meinung steht er wohl ziemlich alleine da. Denn ganz offensichtlich wollen viele Jecken und Narren feiern: Die Geschäfte mit Kostümen, Schminke und Perücken sind brechend voll, viele Karnevalspartys ausverkauft.

"Es nützt niemanden, wenn nicht gefeiert wird. Die Welt wird niemals so sein, dass man sagt: 'Hey, alles topp, wir können feiern!'" Wagenbauer Jacques Tilly

