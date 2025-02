Kölle Alaaf, Düsseldorf Helau – die fünfte Jahreszeit ist seit dem 11.11.2024 in vollem Gang und steuert mit dem Straßenkarneval auf ihren Höhepunkt zu. Los geht‘s dieses Jahr am 27. Februar: Weiberfastnacht in Köln, Altweiber in Düsseldorf - ab dann herrscht in den Karnevalshochburgen für sechs Tage der närrische Ausnahmezustand.

In dieser Zeit - aber auch schon in den Tagen davor - finden reihenweise Sitzungen und Partys in den Karnevalshochburgen statt. Viele dieser Veranstaltungen sind schon restlos ausverkauft. Da jedoch nicht nur der Andrang, sondern auch das Angebot riesig ist, kann man zum Teil auch jetzt noch Tickets ergattern. Eine kleine, aber natürlich nicht vollständige Auswahl.