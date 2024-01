Helau, Alaaf – und: Konfetti!! Sie ist im vollen Gange, die fünfte Jahreszeit – und allmählich steuert sie mit dem Straßenkarneval auf ihren Höhepunkt zu. Altweiber, dieses Jahr am 8. Februar, geht’s los: Ab dann herrscht in den Karnevalshochburgen für fünf Tage der närrische Ausnahmezustand. Eine Party und eine Sitzung jagt die nächste. Und auch in den Tagen davor ist einiges los. Viele Veranstaltungen sind längst ausverkauft, doch für einige gibt es noch Tickets. Eine kleine, aber natürlich nicht vollständige Auswahl.

Jeckes Köln

Ein Klassiker ist die Riesen-Sitzung in der Lachenden Kölnarena - traditionell mit Selbstverpflegung. Sie geht am 1., 2.,3. und 4. Februar sowie am 7., 8., 9. und 11. Februar über die Bühne. Mit dabei ist jeden Abend, was Rang und Namen hat: Künstler wie etwa Dä Blötschkopp, Domstürmer, Et Klimpermännche, Kasalla oder Miljö. Hier sind noch Restkarten zu haben.

Tanz, Musik und jecke Reden: Im Kölner Gürzenich steigt am 10. Februar die Große Sonntagssitzung. Das Programm startet um Punkt 20 Uhr. Mit dabei sind unter anderem die Kultbands Bläck Fööss, Höhner und Brings.