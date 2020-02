Düsseldorfer Zugweg leicht geändert

In Düsseldorf startet der Zoch um 12.14 Uhr an der Corneliusstraße. Er endet an der Friedrichstraße. Mindestens 600.000 Besucher werden erwartet. Wie in Köln sind etwa 12.000 Teilnehmer am Start. Statt am Breidenbacher Hof zieht er nun am Parkhotel vorbei, um in der City die Einfahrt des Kö-Bogen-Tunnels zur Altstadt freizuhalten.