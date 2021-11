Steigende Corona-Zahlen: Ist Karneval jetzt eine gute Idee?

Die vergangene Session war völlig von Corona überschattet. Narren und Jecken mussten in die Zwangspause. Jetzt wollen viele wieder feiern - wenn auch unter Auflagen. Doch nicht alle, die sonst dabei waren, machen mit.

"Jetzt ist Eigenverantwortung gefragt"

Für den Kölner Karnevalspräsidenten Christoph Kuckelkorn steht fest: 2021 werde in weiten Teilen eine vollwertige Karnevalssaison. Karneval bedeute in der Saison 2021/22 die schrittweise Rückkehr zur Normalität, sagte Kuckelkorn in einem Interview.

Kölner Karnevalspräsident: Christoph Kuckelkorn