11.11. in NRW: Der Karneval kommt zurück auf die Straße

Der Karneval ist zurück in NRW . Wenn am Donnerstag um 11.11 Uhr die fünfte Jahreszeit in den Karnevalshochburgen offiziell eingeläutet wird, dann erobern auch wieder die Jecken die Straßen von Köln, Düsseldorf, Aachen, Bonn und Co.

Es soll wieder gefeiert werden am Elften im Elften

Es ist der Moment, den viele Karnevalisten seit dem vergangenem Jahr kaum erwarten können. Damals war die Sessionseröffnung, so wie man sie eigentlich kennt, quasi ausgefallen: Kein Bühnenprogramm, keine Umzüge und keine Schlüsselübergaben an den Rathäusern.