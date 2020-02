Zwischen Blackfacing und Inklusion: Wie modern ist der Karneval?

WDR: Warum nicht?

Brauchtumsforscher Philipp Hoffmann

Hoffmann: Der Karneval ist immer ein Spiegel der Gesellschaft. Wenn wir in einer modernen und progressiven Gesellschaft leben, dann werden wir auch sehr viele Entwicklungen im Karneval haben. Er muss immer ganz nah an diesen Strömungen bleiben, sonst wird er zur sinnentleerten Folklore.



WDR: Die Unesco hat den Rheinischen Karneval zum Immatierellen Kulturerbe erklärt. Sie sagt: " Die Willkommenskultur im Rheinland wirkt sehr einladend. Migranten finden in ihm einen einfachen Zugang zur regionalen Gemeinschaft. " Ist das so?

Hoffmann: Der Karneval kann einen Beitrag zur Integration leisten. Allerdings braucht es auch eine größere Transferleistung: Der Brauch muss Menschen, die nicht damit aufgewachsen sind, erklärt werden.