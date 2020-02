Kostümtrends: Das tragen die Jecken an Karneval

Mit Rot-weiß ist man in Köln und in Düsseldorf schick

Ebenfalls stark nachgefragt bei Deiters sind Weltraumkostüme. Auch beliebt: Die Punkerbraut – mit Armbändern, Ketten und den entsprechenden Klamotten. " Sehr schick sind auch rot-weiß Kostüme ", meint Lindert. In einer solchen Aufmachung kann sich ein Düsseldorfer auch notfalls, ohne unangenehm aufzufallen, nach Köln verirren oder ein Kölner nach Düsseldorf: Helau und Alaaf!

Ob nun rot-weiß, blau-weiß oder grün-weiß: " Ringelware-Kleider in allen möglichen Varianten kommt an den närrischen Tagen nie aus der Mode ", erklärt Frank Dohmen vom Kostümhandel Karnevalswierts. Gleiches gilt für Prinzessinnen- oder Cowboy-Gewänder. Was bei Karnevalswierts aktuell besonders gut läuft: Bier-Kostüme. " Zum Beispiel ein zweiteiliger Jogginganzug mit Biermotiv ", so Dohmen. Auch nachgefragt: Petticoats. In pink, orange oder rot.

Der gelbe Sack als Last-Minute-Kostüm

Wer auf den letzten Drücker ein Kostüm sucht, aber sich nicht mit der roten Pappnase zufrieden geben möchte, für den hat Gavin vom Instagram-Kanal "WDRjeck" einen - nicht ganz ernstgemeinten - Tipp: der gelbe Sack.

"Dafür braucht man eigentlich nur eine Rolle gelber Säcke: Zwei Löcher unten rein schneiden und dann die Beine durchstecken. In einen zweiten gelben Sack kommt ein Loch für den Kopf, zwei für die Arme." Mit Gaffa-Tape werden leere Flaschen an den Körper geklebt – und schon steht das Last-Minute-Kostüm.

