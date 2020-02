Karnevalisten gedenken der Opfer in Hanau

Tilly baut einen Mottowagen

Herausforderung für Jacques Tilly: Ein Wagen zum Anschlag

Die Düsseldorfer Karnevalisten planen am Rosenmontag einen Mottowagen zum Anschlag von Hanau. " Wir sind bei den Opfern von Hanau ", sagt der Präsident des Comitees Düsseldorfer Karneval, Michael Laumen, am Donnerstag (20.02.2020) auf dem Rathausbalkon.



Laumen: "Unser Düsseldorfer Karneval ist multikulturell. Wir möchten einfach Karneval feiern. Wir werden das mit einem Mottowagen beantworten." Der Düsseldorfer Wagenbauer Jacques Tilly wird zur Gewalttat in Hanau einen Wagen für den Rosenmontagszug bauen.

"Das Leben feiern"

Schweigeminute für Hanau

Beim Empfang des Kölner Dreigestirns im Kölner Rathaus wurde eine Schweigeminute eingelegt, um der Opfer der Gewalttat in Hanau zu gedenken. "Im Leben und vor allen Dingen im Karneval sind die Momente der überschäumenden Freude und des Feierns und die der Trauer und die stillen Momente immer nah beieinander", sagt der Präsident des Festkomitees des Kölner Karnevals, Christoph Kuckelkorn.

Die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker spricht den Angehörigen der Opfer, den Verletzten und allen Hanauern ihre tiefe Anteilnahme aus. "Hier in Köln wollen wir in den kommenden Tagen das Leben feiern, wie wir es jedes Jahr machen", so Reker, die 2015 selbst von einem fremdenfeindlichen Attentäter lebensgefährlich verletzt worden war. Das " furchtbare Ereignis " bedrücke alle Feiernden "auf ganz besondere Weise ".

Manchem ist die Lust zu feiern vergangen, so hat zum Beispiel der Kölner Verein "Große Eigelsteiner" alle Aktionen für Weiberfastnacht abgesagt.