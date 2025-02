Die Möhnen haben das Rathaus um 11.11 Uhr gestürmt und die Macht übernommen. Der Schlüssel wird siegessicher in die Luft gehoben. Das Wort "Möhne" bezeichnete früher eine ältere verheiratete Frau. Erst später wurde dieser Begriff für die Frauen verwendet, die an Weiberfastnacht das Regiment in den Städten und Dörfern übernahmen. Altweiber ist für die Möhnen der wichtigste Tag im Jahr.