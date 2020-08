Pro und Kontra: Karneval trotz Corona?

Zwei Drittel der Erwachsenen in Deutschland befürworten wegen der Corona-Epidemie eine bundesweite Absage aller Karnevalsfeiern der kommenden Session. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov hervor. Befragt wurden am Donnerstag fast 1.200 Personen.

Jüngere Menschen im Alter von 18 bis 24 befürworten eine bundesweite Absage am häufigsten. Die 35- bis 44-Jährigen am seltensten. Menschen in den westdeutschen Bundesländern befürworten eine Absage häufiger als in Ostdeutschland.