Karneval: "Die Menschen werden feiern, die Frage ist nur, wie?"

Eigentlich fiebert die Steinenbrücker Tanzgarde Karneval entgegen - gerade wünscht sie sich aber eine offizielle Absage für den Sitzungskarneval. Denn: Sie hat längst Festzelt, Bands und Redner gebucht - für fast 40.000 Euro. Bei einer freiwilligen Absage würde die Tanzgarde wohl auf einem Großteil der Kosten sitzen bleiben. Anders sähe es aus, wenn das Land NRW ein offizielles Aus für den Sitzungskarneval beschließen würde.

Kein Karneval wie üblich