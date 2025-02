Warum ist dieses Jahr weniger los beim Straßenkarneval?

Noch am 11.11.24 standen Clowns, Pirartinnen und Minions dicht an dicht auf der Zülpicher Straße in Köln. So dicht, dass die Zugänge zum Karnevals-Hotspot zwischenzeitlich gesperrt wurden. "Das ist an Weiberfastnacht normalerweise auch schon vor 11 Uhr so, dass da niemand mehr rein kommt," so ein Sprecher der Stadt Köln heute. Gestern (27.02.2025) aber sei es "erkennbar leerer" als sonst gewesen. Trotz Sonnenscheins bis 15 Uhr. Auf dem Alter Markt und in Düsseldorf ein ähnliches Bild: Weniger Jecken als sonst, Rettungssanitäter hatten früh nichts mehr zu tun und packten ihre Sachen.

Verunsicherung im Kwartier Latäng