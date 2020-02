Karnevals-ABC: Die wichtigsten Begriffen für die jecken Tage

E wie Elf: Die Elf ist bekanntlich eine Schnapszahl, passt also bestens zum Karneval. So beginnt die Session am 11.11. um 11.11 Uhr. Auf vielen Karnevalssitzungen gibt es einen Elferrat.

F wie Fastelovend: Das ist nichts anderes als Fastnacht. Im Rheinland ist Fastnacht gleichbedeutend mit Karneval überhaupt.

G wie Geisterzug: Das ist ein alternativer Karnevalszug in Köln. In diesem Jahr zog er schon eine Woche vor Karnevalssamstag als politische Demonstration über die Straßen.