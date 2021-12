Karlspreis für belarussische Bürgerrechtlerinnen

Der Karlspreis 2022 geht an drei belarussische Bürgerrechtlerinnen, die sich unter hohem persönlichem Risiko gegen die Diktatur von Alexander Lukaschenko aufgelehnt haben. Das teilten Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen (parteilos) und der Vorsitzende des Karlspreisdirektoriums, Jürgen Linden, am Freitag in Aachen mit.

Gesichter des demokratischen Widerstands

Die Preisträgerinnen sollen für ihren "mutigen Einsatz für Freiheit und Demokratie" ausgezeichnet werden, sagte Jürgen Linden, der Vorsitzende des Karlspreisdirektoriums. Alle drei seien bereit gewesen, Opfer zu riskieren. Sie seien "einmalige Vorbilder" im Kampf gegen Diktatur.