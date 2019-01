António Guterres erhält Aachener Karlspreis

Der Aachener Karlspreis geht 2019 an den Generalsekretär der Vereinten Nationen António Guterres, das gab das Karlspreisdirektorium am Dienstagmittag (29.01.2019) bekannt. Mit der Auszeichnung würdigt das Karlspreisdirektorium, dass der 69-Jährige die Zusammenarbeit von Staaten in der ganzen Welt festigt und neu belebt.