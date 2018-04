Tengelmann-Chef Haub vermisst

"Die Suche läuft auf Hochtouren, wir tun alles Menschenmögliche, um ihn zu finden" , zitiert das "Handelsblatt" am Dienstag (10.04.2018) eine Sprecherin der Unternehmensgruppe Tengelmann mit Sitz in Mülheim an der Ruhr. Der Schweizer "Blick" berichtet, dass Karl-Erivan Haub zuletzt am Samstagmorgen (07.04.2018) in Skimontur gesehen wurde, als er die Klein-Matterhorn-Bahn bestiegen hat.

Die Suche nach dem geschäftsführenden Gesellschafter der Tengelmann-Gruppe soll sich aufgrund schlechten Wetters und Lawinengefahr schwierig gestalten. Haubs Leidenschaft fürs Skifahren ist bekannt. Er soll sich in dem Skigebiet aufgehalten haben, um für ein Rennen am 17. April zu trainieren.