Umziehen, Tanzen, Zirkus oder Flohmarkt - was für manche nach perfekten Aktivitäten für ein langes Wochenende klingt, hat eine Gemeinsamkeit: Es ist an Karfreitag verboten.

Karfreitag ist ein stiller Feiertag. So schreibt es das Feiertagsgesetz vor. Auch für die Kirchen in NRW ist der Tag ein schützenswertes Kulturgut. Er solle "als Raum des Gedenkens" geschützt werden, heißt es in einer Erklärung der Evangelischen Kirche von Westfalen.

Index mit 700 Filmen

Seit Jahren gibt es daher immer wieder Debatten. Denn nicht nur öffentliche Tanz- und Sportveranstaltungen oder Konzerte sind verboten, auch im Kino ist nicht alles erlaubt.

Einige Hundert Filme dürfen laut Gesetz nicht gezeigt werden. Darunter Horrorfilme wie "Saw IV" oder "A Nightmare on Elm Street" - aber auch Komödien, wie die Religionssatire "Das Leben des Brian" stehen auf dem Index.

Kirchliche Bevormundung?