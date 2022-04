Nach zwei Corona-Absagen: 40. Karfreitags-Prozession in Wuppertal

Die historischen Gewänder sind genäht, die Proben absolviert. Rund 100 Darsteller und Helfer haben sich auf die wohl größte Karfreitags-Prozession NRW -weit vorbereitet. Doch nach zwei Jahren Corona-Zwangspause sorgt das Virus weiter für Probleme.

Corona: Ursprünglicher Judas-Darsteller fällt aus

Der ursprünglich als Judas vorgesehene Darsteller fällt unmittelbar vor der Generalprobe wegen Corona aus - wie mehrere andere Darsteller auch. Eine kleine, aber entscheidende Rolle musste also neu besetzt werden. Regisseur Salvatore Giancani hat schnell Ersatz gefunden: " Der Darsteller ist quasi ein altgedienter Judas. Von daher ist das kein Problem. " Das sei möglich, weil er schon verschiedenste Rollen übernommen habe. " Er ist hoffentlich derjenige, der es am Freitag auch machen wird ", sagt der Regisseur.

Key Account Manager verkörpert Jesus

Gerlando Galluzzo darf auf keinen Fall krank werden. Der 41 Jahre alte Key Account Manager stellt in diesem Jahr den Jesus dar. Er ist sich bewusst, dass die Augen der erwarteten 4.000 Zuschauer meist auf ihn gerichtet sein werden. Er verkörpert Jesus auf fünf Stationen des Kreuzweges. Vom Verrat des Judas bis zur Kreuzigung – und das zum achten Mal. " Es ist jedes Mal anders, jedes Mal intensiver" , sagt Galluzzo. Er kenne den Text und die Abläufe. Es sei aber immer wieder aufs Neue aufregend und einfach eine wunderschöne Rolle.

Kreuzweg dieses Jahr noch verkürzt

Letzte Proben für Prozession in Wuppertal