Werbeplakat des Vereins "Religionsfrei im Revier"

Dass Budich diese nun erhalten hat, sieht er nur als Etappensieg. " Wir wollen natürlich nicht, dass das über eine Ausnahmegenehmigung erlaubt ist, sondern unser Ziel ist, dass jeder an dem Tag ohne Ausnahmegenehmigung fröhlich sein kann. Und natürlich sind wir auch dafür, dass alle Christen traurig sein dürfen. "

Provokationen sollen weitergehen

Der Verein "Religionsfrei im Revier" plant schon die nächsten Provokationen: Im kommenden Jahr soll die Ausnahmegenehmigung zum Beispiel für eine große Tanzveranstaltung beantragt werden.

Evangelische Kirche sieht mangelnden Respekt

Die Evangelische Kirche sieht in der Provokation mangelnden Respekt vor Andersgläubigen. Es tue dem Einzelnen gut, wenn der laute, hektische Alltagsbetrieb an Karfreitag eine Unterbrechung erfahre, heißt es in einer Stellungnahme.