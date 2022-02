Kardinal Woelki tritt Dienst im Erzbistum Köln wieder an

Stand: 24.02.2022, 11:29 Uhr

Der Kölner Kardinal Woelki wird am kommenden Aschermittwoch seine Arbeit im Erzbistum Köln wieder aufnehmen. Das geht aus einem Brief an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bistums hervor, der dem WDR vorliegt.

Von Christina Zühlke