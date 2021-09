Laschet und der "Querdenker": Wendepunkt im Wahlkampf?

Ein Video geht im Internet viral. Armin Laschet macht am Freitag Wahlkampf in Erfurt. Nicht gerade ein Heimspiel, es gibt erstmal Buhrufe und Pfiffe. Dann sprintet ein Mann ohne Mundschutz unter dem Absperrband hindurch, das Laschet von den Zuhörern trennt, nähert sich dem Kanzlerkandidaten auf etwa 20 Zentimeter und sagt atemlos: "Herr Laschet, Herr Laschet, ich habe da als Bürger, als Vater ...“.

Laschet: "Erst mal abregen, zweitens Frage stellen"

Die Personenschützer wollen eingreifen, doch Laschet weist sie an: "Lass den mal." Den aufgeregten Mann moderiert er herunter mit den Worten: "Erst mal abregen, zweitens Frage stellen." Der Mann, der in der "Querdenker"-Szene als "Busfahrer Thomas Brauner" bekannt ist, will etwas zur Lage an den Schulen wissen. Laschet verweist unter Pfiffen auf die Zuständigkeit des Landes Thüringen und sagt unter anderem, dass er "eine Impfpflicht oder Druck auf Kinder, sich impfen zu lassen" , ablehne.

"Ich nehme Sie beim Wort, Herr Laschet" , ruft Brauner dem Kanzlerkandidaten zu. Der antwortet schlagfertig: " Das dürfen Sie. Sie rufen dann an und ich gebe Ihnen die Nummer vom Kanzleramt und Sie können mir dann eine E-Mail schreiben." Statt Pfiffe erntet Laschet nun Applaus.

Vorfall zur rechten Zeit?

Kommt dieser Vorfall Laschet gerade recht? Die Union steckt vor der Bundestagswahl am 26. September in einem historischen Umfragetief. Auch Laschets Wahlkampf kommt nicht so richtig auf Touren. Und immer noch geistert sein Auftritt im von der Flut besonders betroffenen Erftstadt durch die Köpfe der Leute, als er bei einer Rede von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier einen Heiterkeitsanfall hatte und sich so gar nicht wie ein Krisenmanager präsentierte.