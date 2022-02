US-Antrittsbesuch von Kanzler Scholz: Mission Impossible

WDR: Das kann Scholz sich aber doch wirtschaftspolitisch kaum leisten.

Van de Laar: Die Energiepreise haben in Deutschland in diesem Winter bereits massiv angezogen. Das Letzte, was Olaf Scholz in dieser Situation tun will, ist, den verhältnismäßig günstigen Gasimport aus Russland zu torpedieren. Das hätte zur Folge, dass die Energiepreise in Deutschland und Europa weiter steigen würden.

Und wenn man sich die aktuellen Umfragen anschaut, liegt die Union seit der Bundestagswahl erstmals wieder vorne. Scholz weiß natürlich auch, dass seine Umfragewerte bei weiteren Preissteigerungen vor dem Hintergrund der aktuellen Inflation weiter fallen würden. Ähnliches Kalkül hegt sicherlich auch Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron, der dieses Jahr noch zur Wiederwahl antritt. Auch er will auf keinen Fall auf die preisgünstigen Energie-Lieferungen aus Russland verzichten.

Der Drahtseilakt des Bundeskanzlers ist es, ein multilaterales Sanktionsregime mit Washington und der EU zu etablieren, das Putin in die Schranken weist und eine Invasion verhindert. Gleichzeitig muss Scholz sicherstellen, dass die Energieversorgungssicherheit fortbesteht und Bürgerinnen und Bürger keinen noch größeren Schock bei der nächsten Abrechnung erleben.

WDR: Klingt eher nach einer Mission Impossible, wenn die Bundesregierung weder Waffen an die Ukraine liefern noch Nord Stream 2 beerdigen will.

Van de Laar: Das ist eine zutreffende Charakterisierung der aktuellen Lage. Dabei hatten sowohl Demokraten als auch Republikaner im Kongress letztes Jahr von Angela Merkel gefordert, die Fertigstellung von Nord Stream 2 zu stoppen. Damals war es Präsident Biden, der letztlich für Merkel die Lanze gebrochen hat und die Fertigstellung tolerierte.

Ich glaube, dass die Situation in den USA bereits eine andere ist und die Biden-Administration insgeheim eine Incursion, also eine Teilinvasion Russlands, einkalkuliert hat. "Eine Incursion ist okay, eine volle Invasion ist nicht okay." So hat es Joe Biden quasi vor zwei Wochen in einer Pressekonferenz in Washington gesagt. Ich glaube, das ist die Linie, die der US-Präsident für sich gezogen hat: Eine Incursion lassen wir Putin durchgehen - gefolgt von harten Sanktionen. Es gibt ja deutlich mehr, als nur Nord Stream 2 auf Eis zu legen. Wirtschaftliche und finanzielle Sanktionen - Konten einfrieren, Bankverkehr beschränken - träfen Moskau und vor allem die Bevölkerung hart.

WDR: In welcher Weise nimmt die US-Regierung Scholz bisher überhaupt wahr?

Biden, Merkel und Scholz beim G20-Gipfel

Van de Laar: Meine Kontakte, vor allem innerhalb der Demokratischen Partei, sehen den Bundeskanzler als "Merkel 2.0.". Gleichzeitig ist Olaf Scholz außen- und sicherheitspolitisch nur schwer definierbar: Er hat sich im Wahlkampf vor allem durch innenpolitische Themen positioniert.

WDR: Scholz trifft sich auch mit republikanischen Kongressabgeordneten. Was hat er da zu erwarten?

Van de Laar: Republikaner wie Lindsay Graham haben immer wieder gesagt, dass sie von Deutschland Waffenlieferungen an die Ukraine und die Beendigung von Nord Stream 2 erwarten. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich Olaf Scholz das anhören wird und insgeheim hofft, möglichst schnell wieder aus dem Treffen rauszukommen.

WDR: Beim US-Nachrichtensender CNN wird Scholz als erster Bundeskanzler ein Interview auf Englisch geben? Welche Chancen liegen da für ihn drin?

Van de Laar: Ich gehe davon aus, dass er das CNN-Interview nutzt, um aus dem Schatten Angela Merkels herauszutreten. Er wird versuchen, sich selbst und die Position der Bundesregierung auf globaler Ebene zu definieren.

WDR: Welche Risiken geht Scholz mit dem CNN-Interview ein?

Van de Laar: Dieser Auftritt birgt einige Risiken. Sein Gesprächspartner Jake Tapper gilt als einer der härtesten und versiertesten Journalisten in den USA. Ich bin gespannt, wie sich Scholz schlagen wird. Meine Vermutung ist, dass er sich fünf Gesprächspunkte zurecht gelegt hat und versuchen wird, bei diesen Punkten zu bleiben.

Das Interview führte Frank Menke.