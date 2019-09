Abschuss oder "Gänsemanagement" - so gehen Kommunen mit Kanadagänsen um

"Hängengebliebene" Wintergäste

Die Tiere gibt es in NRW tatsächlich erst seit den siebziger Jahren. Es sind sozusagen "hängengebliebene" Wintergäste aus Skandinavien, die sich hier inzwischen immer weiter ausbreiten. Vor allem im Ruhrgebiet sind die Gänse anzutreffen, außerdem im Raum Münster und im Rheinland.

Gänsemanagement in Düsseldorf

In Düsseldorf beispielsweise hat sich die Anzahl der Tiere in wenigen Jahren verdreifacht. Um der Lage Herr zu werden, wurde im vorigen Jahr eine Biologin für das sogenannte "Gänsemanagement" beauftragt. Diese hat im Auftrag der Stadt den Gänsenestern jeweils einige Eier entnommen. Dann wurde noch ein weiterer Trick angewandt: Die städtischen Mitarbeiter richteten an den Gewässern zusätzliche Brutplätze für Höckerschwäne her - die Tiere gelten als natürliche Konkurrenten und dulden in ihrem Umkreis keine Nester von Gänsen.

Zahl der Gänse sinkt

Diese Methoden finden beim NABU NRW eher Zuspruch. " Alles ist besser, als zu schießen ", so der stellvertretende Landesvorsitzende Heinz Kowalski. Tatsächlich konnte die Zahl der Gänse so behutsam gesenkt werden.

