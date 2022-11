Aktion gegen Hasspostings im Netz - Durchsuchungen auch in NRW

Wie eine Polizeisprecherin bekanntgab, wurde in Düren ein Gebäude durchsucht. Ermittler beschlagnahmten dort Datenträger. Einsätze wurden auch aus Remscheid und Wuppertal gemeldet. Außerdem gab es eine Aktion in Castrop-Rauxel am frühen Mittwochmorgen.

Laut Polizei Recklinghausen war die Durchsuchung im Auftrag der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime Nordrhein-Westfalen (ZAC NRW) der Kölner Staatsanwaltschaft erfolgt.

Aktionen in 14 Bundesländern

Das Bundeskriminalamt erklärte, dass Polizeibehörden in 14 Bundesländern beteiligt waren. Insgesamt habe es 91 Maßnahmen gegeben. In NRW sollen sieben Polizeibehörden beteiligt gewesen sein, hieß es aus dem Landeskriminalamt.

Bundesweiter Aktionstag gegen Hasspostings

Mit dem bundesweiten Aktionstag des BKA gehen die Polizeibehörden gegen strafbare Posts im Internet vor. Aufforderungen zu Straftaten, Bedrohungen, Nötigungen oder Volksverhetzungen im Netz können mit bis zu fünf Jahren Haft geahndet werden, wie das Bundeskriminalamt betonte. Verfasser von Hasskommentare würden zur Rechenschaft gezogen, erklärte die Polizei Recklinghausen.

Über dieses Thema berichtet der WDR am 30.11.2022 unter anderem in den "WDR aktuell"-Hörfunknachrichten.