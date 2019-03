Kalendarischer Frühstart in den Frühling

Bis vor einigen Jahren konnte man sich sicher sein: Der kalendarische Frühling beginnt am 21. März. Doch so einfach ist das heute nicht mehr: Noch mehrere Jahrzehnte lang wird die schöne Jahreszeit bereits einen Tag früher starten. WDR-Wetterexperte Stefan Laps erklärt die Hintergründe.

Seit wann hat der Frühlingsbeginn kein festes Datum mehr?

Der gewohnte Termin am 21. März ist bereits seit 2012 Geschichte: Die neue Jahreszeit beginnt seitdem bereits am 20. März - und das wird auch vorerst so bleiben. Erst im Jahr 2047 ist eine erneute Änderung geplant: dann beginnt der Frühling schon am 19. März.