Land zahlt erstmals Kältehilfe für Wohnungslose

Mit bis zu -12 Grad steht am Samstag (19.01.2019) in Nordrhein-Westfalen die bisher kälteste Nacht in diesem Winter an. Selbst in den Städten wird es mit bis zu -7 Grad frostig kalt.



"In der kalten Jahreszeit sind Menschen, die auf der Straße leben, besonders gefährdet" , sagte Landessozialminister Karl-Josef Laumann. Sein Ministerium hat jetzt erstmalig 100.000 Euro für Kältehilfen für Menschen ohne Wohnung zur Verfügung gestellt.

Geld für Schlafsäcke und Isomatten

Die freien Träger der Wohnungslosenhilfe können damit beispielsweise Schlafsäcke, Isomatten oder Decken beschaffen und verteilen.

Auch sogenannte Kältebusse sind in NRW unterwegs, die Menschen mit warmem Essen und Kleidung versorgen. Viele Kommunen stellen im Winter zusätzliche Notschlafplätze zur Verfügung.