Jetzt live: Buschmann und Lauterbach zum neuen Infektionsschutzgesetz

Bundesweite FFP2-Maskenpflicht in Krankenhäusern, Fernzügen und Flugzeugen vorgesehen

Buschmann und Lauterbach hatten den ersten Gesetzentwurf bereits Anfang August vorgestellt, er wurde in der Zwischenzeit noch einmal überarbeitet. Neu steht jetzt in der Kabinettsvorlage unter anderem, dass es bei der Maskenpflicht in Innenräumen weniger verpflichtende Ausnahmen geben soll.

Die Länder sollen demnach selbst entscheiden können, ob frisch Geimpfte und Genesene etwa in Restaurants eine Maske tragen müssen. Zwingend ausgenommen sind demnach nur frisch Getestete. Außerdem solle es bundesweit in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen sowie Fernzügen und Flugzeugen eine FFP2-Maskenpflicht geben.