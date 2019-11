Kaum Plätze für Häftlinge mit Sicherungsverwahrung

Die JVA Werl – sie ist fast voll. Dort gibt es 138 Plätze für Häftlinge mit Sicherungsverwahrung und die sind nahezu belegt, bestätigt Marcus Strunk, der im NRW -Justizministerium für Gefängnisse zuständig ist.

Entlastung durch Gefängnis in Rheinland-Pfalz

Deshalb sollen von Anfang nächsten Jahres an bis zu fünf Dauerhäftlinge in einem Gefängnis in Diez in Rheinland-Pfalz untergebracht werden. Diese Plätze stehen eigentlich dem Saarland zu, werden dort aber derzeit nicht gebraucht.