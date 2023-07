Anhaltende Proteste in Israel: Was der Beschluss zur Justizreform bedeutet

Gegen was richten sich die Proteste?

Die Regierung von Ministerpräsident Netanyahu will das Justizsystem umbauen. Am Montag ist der Kern der Reform ins Parlament gekommen. Es geht dabei um den Obersten Gerichtshof in Israel, der ungefähr dem Bundesverfassungsgericht in Deutschland entspricht.

Das oberste israelische Gericht soll in Zukunft weniger zu sagen haben: Es soll Entscheidungen der Regierung oder auch von einzelnen Ministerinnen oder Ministern nicht mehr als "unangemessen" bewerten und stoppen dürfen. Die Kritiker befürchten, dass dadurch die Demokratie in Israel geschwächt wird und in Richtung Diktatur abdriften könnte.

Welche Stellung hat der Oberste Gerichtshof in Israel?

Eine ganz besondere Stellung: Das Oberste Gericht soll überwachen, ob die Rechtsstaatlichkeit und die Menschenrechte eingehalten werden. Es ist allerdings die einzige Einrichtung im Land, die - zumindest bislang - eine tatsächliche Kontrolle über die Regierung hat. Das ist eine grundlegend andere Regelung als in Deutschland.

In Deutschland gibt es zusätzliche Mechanismen, die das Handeln der Regierung kontrollieren. In Israel existiert keine schriftliche Verfassung - im Unterschied zur Bundesrepublik Deutschland, in der es das Grundgesetz gibt. Israel hat außerdem nicht so etwas wie einen Bundesrat, der Entscheidungen vom Parlament stoppen könnte.

Was soll nicht mehr möglich sein?

Es soll nicht mehr möglich sein, was zum Beispiel im Januar noch passierte. Damals hatte das Oberste Gericht die Ernennung eines Ministers abgelehnt. Die Begründung: Dieser Mann sei ein verurteilter Steuerhinterzieher, der einen Deal mit der Justiz habe. Die juristische Abmachung, er komme nicht ins Gefängnis und ziehe sich dafür aus der Politik zurück, werde mit seiner Ernennung zum Minister nicht eingehalten. Deswegen hatte der Oberste Gerichtshof sein Veto gegen die Regierungsentscheidung eingelegt.

Was könnte in Israel jetzt anders laufen?

"Da es in Israel keine Verfassung gibt, können die sogenannten Basic Laws geändert werden" , sagte Jenny Hestermann, Büroleiterin der Heinrich-Böll-Stiftung in Tel Aviv, am Dienstag dem WDR . Basic Laws (Grundlegende Rechte) seien zum Schutz von Minderheiten da. Doch nun könnten Minderheiten bald diskriminiert werden.