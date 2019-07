Hitzerekorde in Serie - Fragen und Antworten

Rekordtemperaturen, viel Sonne und kaum Regen - der Juni 2019 brachte mediterrane Stimmung nach NRW. Doch ist die Natur darauf vorbereitet? Und die Wasserversorgung? Drei Fragen, drei Antworten.

War das Juniwetter wirklich so außergewöhnlich?

Ja. Im Vergleich zum langjährigen Mittel war es in NRW 4,1 Grad zu warm. Spitzenwerte gab es zum Beispiel am 25. Juni in Marl: 37,4 Grad - rund fünf Grad wärmer als in Athen. Gleichzeitig war es sehr trocken: Die Meteorologen registrierten nur 54 Prozent der sonst üblichen Niederschläge.