Investigativ-Journalistin Löffler zum Fall von Ex-"Bild"-Chef: "Die Recherche geht weiter"

WDR: Man könnte ja auch denken: Das passt auch irgendwie zu dem, wie die "Bild"-Zeitung arbeitet, zu der Art der Berichterstattung, zum Frauenbild, das wir da sehen, oder?

Löffler: Also, die "Bild" ist sicherlich kein Medium, das dafür bekannt ist, explizit frauenfreundlich zu sein. Es gibt Headlines wie Vergewaltigung oder dass Missbrauch als Sexskandal bezeichnet werden. Ich glaube, es ist auch kein Geheimnis, dass im Haus schon so ein Sexismus vorherrscht.

Aber man muss auch sagen, dass es nicht so ist, dass Frauen nicht auch aufsteigen können und nicht auch sehr prominente Positionen innerhalb der "Bild" besetzen können. Aber das, was ich in den Recherchen gehört habe, ist eben dass es dort eine Kultur gibt, in der Frauen als Dekoration dort sitzen, in der sie nach ihrer – Zitat – "Fuckability" beurteilt werden. Das deutet natürlich schon darauf hin, dass Frauen sich bei Axel Springer nicht unbedingt immer gleichbehandelt fühlen.