"Cringe" ist Jugendwort des Jahres

"Cringe" beschreibt etwas Peinliches oder Unangenehmes, und wird von Jugendlichen meist im Zusammenhang mit dem Verhalten anderer Menschen benutzt. Das bezieht sich oft, aber nicht ausschließlich auf die eigenen Eltern. Meist ist sich die "cringe" Person ihres eigenen, "Fremdscham" auslösenden Verhaltens gar nicht bewusst. Ein prominentes Beispiel zum "Cringen" ist die Figur Phil Dunphy aus der Serie "Modern Family".

Das Wort stammt aus dem Englischen, "to cringe" bedeutet dort ursprünglich "zusammenzucken". Als Adjektiv, wie es im Deutschen derzeit benutzt wird, existiert es dort allerdings gar nicht. Die korrekte englische Form lautet "cringeworthy", also frei übersetzt: Etwas, das einen (vor Fremdscham) zusammenzucken lässt.

"Cringe" verweist "sus" und "sheesh" auf die Plätze

"Cringe" setzte sich bei einem finalen Voting des Langenscheidt-Verlags mit 42 Prozent der Stimmen durch, wie das Unternehmen am Montag in Stuttgart mitteilte. Auf Platz zwei landete "sus". Es leitet sich vom englischen "suspect" ab und beschreibt etwas Verdächtiges. Auf Platz drei kam der Begriff "sheesh". Dieser ist ein Ausdruck des Erstaunens und wird am Satzanfang oder Satzende benutzt, um das Gesagte zu dramatisieren.