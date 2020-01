Jugendschutz im Internet: Niemand fragt nach dem Alter

Das Kinderhilfswerk fordert nach der Auswertung einer aktuellen Umfrage strengere Zugangskontrollen im Internet. Der Kinder- und Jugendschutz dürfe die Nutzer nicht behindern, müsse sie aber gleichzeitig schützen, so Präsident Thomas Krüger. Dafür bräuchten Eltern und Kinder mehr Unterstützung. Den Eltern sei vor allem wichtig, dass sie selbst nicht viel tun müssten. Funktionierende Jugendschutzeinstellungen oder eine verständliche, einheitliche Alterskennzeichnung werden als hilfreicher eingeschätzt als Angebote, die mehr Eigeninitiative erfordern wie Beratungs- und Beschwerdestellen oder Schulungen zur Medienerziehung.

Anbieter sollen besser kontrollieren

Auch Familienministerin Franziska Giffey will die Anbieter stärker in die Pflicht nehmen. Sie sollen kontrollieren, wer bestimmte Inhalte oder Funktionen nutzt. So könnte es etwa zur Vorschrift werden, dass Eltern die Chatfunktion einer Seite freischalten müssen. Viele Banken oder auch Streamingdienste nutzen auch bereits besondere Verfahren, um Identität und Alter zu überprüfen. Giffey hatte ein neues Jugendmedienschutzgesetz schon für Ende vergangenen Jahres angekündigt. Noch liegt der Entwurf aber bei den anderen Ressorts zur Abstimmung.

Mobbing ist das größte Problem

Es geht aber nicht nur um Gefahren, die von Anbietern ausgehen, sondern auch um Übergriffe durch andere Nutzer. Die meisten Eltern nennen Mobbing als das größte Problem. Auch so genannte Challenges, sind oft gefährlich. Dabei wird zum Beispiel zu einer Mutprobe aufgefordert, die man dann ins Netz stellen soll. Immer wieder verunglücken Jugendliche – auch tödlich.