Corona-Pandemie: Deutlich mehr psychische Störungen bei Jugendlichen

Wie war die Entwicklung bei Depressionen?

Während der Pandemie wurden Jugendliche zwischen 15 und 17 Jahren erheblich öfter mit der Diagnose einer "depressiven Episode" im Krankenhaus behandelt als in der Vor-Corona-Zeit. Im Jahr 2021 gab es insgesamt 25 Prozent mehr Einweisungen als 2019. Während 2019 nur 672 von 100.000 Jugendlichen betroffen waren, stieg die Zahl im Jahr 2021 auf 841. Auch "emotionale Störungen" wie Trennungsangst oder soziale Ängstlichkeit mussten häufiger behandelt werden: Die Zahlen stiegen von 2020 bis 2021 um 42 Prozent - hier waren vor allem junge Frauen betroffen.

Im Jahr 2020 hatte es hingegen einen leichten Rückgang bei den Krankenhauseinweisungen gegeben. Möglicherweise hätten Ärzte und Eltern gezögert, die Jugendlichen ausgerechnet zur Hochphase der Pandemie in den ohnehin überlasteten Kliniken behandeln zu lassen, sagte Wieland Kiess, Direktor der Klinik und Poliklinik für Kinder und Jugendmedizin an der Uniklinik Leipzig, dem WDR am Freitag. Auch sei es noch schwieriger gewesen als zu "normalen" Zeiten, einen geeigneten Therapieplatz zu finden. Möglicherweise sei der starke Anstieg der Fälle im Jahr 2021 zum Teil auf "Nachholeffekte" zurückzuführen.