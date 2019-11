Jugendliche grenzen sich gerne ab, aber Eltern sollten einfach dran bleiben am Thema. Zum Beispiel sagen, dass da eine große Sorge war. Das kann auch ein Gesprächsöffner sein. Eltern sollten ihre Kinder ernst nehmen und nach Hintergründen fragen. Oft steckt hinter so einem riskanten Einzelkonsum der Wunsch, erwachsen zu werden oder dazuzugehören.

WDR: Was können Eltern denn schon im Vorfeld überhaupt präventiv leisten?

Deike Kranz: Es lohnt sich immer, nicht nur allein auf den Jugendlichen zu gucken, sondern die Familie als Gesamtkonzept zu betrachten. Das Gefühl, dazuzugehören, kann hier gestärkt werden. Es ist gut, wenn Jugendliche merken, dass sie etwas besonders gut können, worauf sie stolz sind und, dass sie auch das Recht haben, selbst Entscheidungen zu treffen.

Eltern können sich in ihrer Normalität auch mal selbst hinterfragen. Ich hatte schon Jugendliche in der Beratung, die sagen, sie wussten gar nicht, dass das Bier zum Abendbrot gar nicht dazu gehört, bis sie mal in einer anderen Familie zu Abend gegessen haben.

WDR: Wenn Eltern unsicher sind, ob ihr Kind tatsächlich regelmäßig Alkohol konsumiert oder etwa suchtgefährdet ist - was tun?

Deike Kranz: Einfach jemanden fragen, der sich damit auskennt. Das Jugendalter ist ganz schön kompliziert und wir alle machen auf unserem Lebensweg etwas zum ersten Mal. Eltern sollten keine Scheu haben, eine Beratungsstelle aufzusuchen. Die gibt es in NRW in jeder größeren Stadt und auch in den Landkreisen.

Das Interview führte Katja Goebel.