Viele Zellen in NRW-Jugendgefängnissen stehen leer

In den Jugendgefängnissen in Nordrhein-Westfalen stehen viele Zellen leer. Im Schnitt seien die fünf Justizvollzugsanstalten für Jugendliche nur zu etwa 70 Prozent ausgelastet, sagte ein Sprecher des NRW -Justizministeriums am Donnerstag (11.01.2018). Ähnlich sei die Situation auch im Jugendarrest.

Ursachenbewertung fällt unterschiedlich aus

Als Grund für die vielen freien Plätze nennt das Justizministerium einen deutlichen Rückgang jugendlicher Straftäter in den vergangenen Jahren. So habe sich die Zahl verurteilter Jugendlicher von 2004 bis 2015 auf 7.525 halbiert.

Peter Brock, Landesvorsitzender des Bundes der Strafvollzugsbediensteten (BSBD), widerspricht dieser Argumentation. Er sieht die Ursache in einer Tendenz zu milderen Gerichtsurteilen. "Da hat ein Umdenken stattgefunden" , sagte Brock.

Mehr Zeit für Insassen