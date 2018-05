" Irgendwas bleibt immer liegen "

Defizite gibt es der Studienleiterin Kathinka Beckmann zufolge bei der Aussstattung und bei der Einarbeitung. Viel zu viel Zeit fließe in die Dokumentation, mit der Gespräche und weitere Schritte protokolliert werden sollen - und mit der sich die Mitarbeiter absichern wollten.

Zu viel Papierkram

Das meiste bleibe trotzdem unbearbeitet, wie die Dortmunder Mitarbeiterin sagt: "Irgendwas bleibt immer liegen. Man geht nie nach Hause und kann sagen, man hat jetzt alles geschafft. Es liegen massive Rückstände vor, nicht von ein paar Tagen oder Wochen, sondern wirklich von Monaten ."

Je ärmer die Stadt, desto gefährdeter die Kinder?

Frust und Unsicherheit also bei den Mitarbeitern, die über Kinderschicksale entscheiden müssen. Um daran etwas zu ändern, müssten die Kommunen mehr Geld in Räumlichkeiten und Personal stecken, so die Studie.

Auch das war ein Ergebnis der Befragung: Je weniger Geld eine Stadt hat, desto größer ist die Personalnot im Jugendamt. Und damit auch die Gefahr, dass einem Kind in Not nicht geholfen wird.