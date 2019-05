Sieger aus NRW bei "Jugend forscht" ausgezeichnet

In mehreren Kategorien wurden am Sonntag (19.05.2019) in Chemnitz Nachwuchswissenschaftler geehrt, die mit ihren Erfindungen und Experimenten die Jury überzeugten. Bundespräsident Steinmeier sprach dem Wettbewerb eine "herausragende Bedeutung" zu.

Anton Fehnker und Simon Raschke aus Münster

Die 17 Jahre alten Anton Fehnker und Simon Raschke aus Münster bekamen den Preis der Bundeskanzlerin für die originellste Arbeit. Sie untersuchten, auf welche Weise die wellenartigen Oberflächenmuster im Sand entstehen. Der Preis ist mit 3.000 Euro dotiert.