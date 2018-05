"Jugend forscht"-Preise gehen nach NRW

Umweltschutz, Recycling und viele technische Tüfteleien: Beim Bundesfinale des Wettbewerbs "Jugend forscht" sind am Sonntag (27.05.2018) Dutzende Preisträger ausgezeichnet worden. Auch Teilnehmer aus NRW waren erfolgreich: Der erste Platz der Kategorie "Arbeitswelt" wurde dem 21-jährigen Felix Röwekämper zugesprochen.

Der Nachwuchsforscher aus Ibbenbüren hatte einen neuartigen Bohrmaschinen-Schraubstock mit integriertem Befestigungsmechanismus entwickelt: Ein sogenannter Spannhebel kann dabei per Hebelwirkung und mit besonderen Schrauben sehr fest an den Tisch gezogen und so besonders gut justiert werden.

Mehrere Sonderpreise

Weitere Teilnehmer aus Nordrhein-Westfalen wurden mit Sonderpreisen ausgezeichnet. Darunter waren auch die 15-jährigen Schüler Florian Kämpchen, Patrick Dormanns und Gustav Becker aus Bergisch Gladbach. Sie entwickelten ein neues technisches Konzept, das in Zukunft die Zahl der von Mähdreschern getöteten Rehkitze reduzieren soll. Dabei wird eine Kamera und ein Wärmesensor am Mähdrescher befestigt - sobald die Software ein Tier erkennt, schlägt sie Alarm.