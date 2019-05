Finale in Chemnitz

Jährlich beteiligen sich deutschlandweit mehrere Tausend Jugendliche mit ihren Forschungsarbeiten in den sieben Fachgebieten Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Geo-/Raumwissenschaften, Mathe/Informatik, Technik und Physik. Vom 16. bis 19. Mai 2019 findet nun in Chemnitz das Gipfeltreffen der besten Jungforscher Deutschlands statt. Beim 54. Bundeswettbewerb von Jugend forscht präsentieren 190 junge Talente insgesamt 111 Forschungsprojekte.

Preise und "tolle Kontakte" und kein Brexit

Bereits auf Regionalebene erhalten die Sieger einen Geldpreis in Höhe von 75 Euro. Auf Landesebene sind die Preise für den ersten Platz mit 250 Euro dotiert und die Erstplatzierten beim Bundeswettbewerb erhalten ein Preisgeld von bis zu 3.000 Euro und Sachpreise.



" Am besten finde ich, dass man tolle Kontakte knüpfen kann zu Gleichaltrigen aus ganz Deutschland und zu Wissenschaftlern ", sagt Caroline Kohl, die mitten im Abiturstress steckt. Ein Sieg in Chemnitz wäre toll, sagt sie, aber " mein größter Wunsch wäre, dass der Brexit nicht stattfindet. Ich würde sehr gerne in Großbritannien studieren ."