Die Jugend baut Beirut wieder auf – sieht aber keine Zukunft im Libanon

" Wenn wir es nicht tun, dann würde gar nichts passieren. Die Politiker lassen uns hier im Stich. Keiner von denen geht raus auf die Straßen und hilft ", sagt die 27-jährige Patil. Sie sieht es als ihre Pflicht an, die Stadt wieder aufzubauen. Samer hat überall kleine Schnittwunden an den Händen. " Ich fasse immer wieder in Glasscherben. Aber das ist egal. " Anderen gehe es viel schlechter, sagt der 28-Jährige, sie haben alles verloren. Die Aufräumarbeiten sind gefährlich. Im Viertel stehen viele alte Gebäude an einem Hang. Sie sind durch die Explosion stark beschädigt, neigen sich. Immer wieder werden Teile der Straße abgeriegelt, weil eines der Häuser droht, einzustürzen.

In Versorgungsstationen gibt es Wasserflaschen und Brote

20 Meter entfernt von Samer und Patil reichen junge Männer und Frauen aus einem kleinen Zelt heraus Wasserflaschen und Brote an die vielen Hände, die sich ihnen entgegenstrecken. Überall in der Stadt zwischen den Trümmerhaufen sind kleine Versorgungsstationen aufgebaut für diejenigen, die gerade gar nichts mehr haben. Zum Teil sind es Organisationen wie die Caritas oder das Rote Kreuz. Andere haben sich selbst organisiert. Die Lebensmittel sind gespendet, die jungen Helfer arbeiten ehrenamtlich.

Die junge Generation im Libanon, sie packt an. Und das obwohl viele von ihnen absolut frustriert sind. Sie seien wütend auf den Staat, der sie nicht nur jetzt, sondern schon seit langer Zeit im Stich lasse, sagen sie. Im Laufe des Samstags soll es in Beirut zu einer Massendemonstration gegen die Regierung kommen.

Viele junge Menschen ohne Arbeit und Perspektive