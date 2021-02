"Für viele ist mein Jüdisch-Sein ein sensibles Thema"

" Für viele Menschen ist mein Jüdisch-Sein ein sensibles Thema. Dabei freue ich mich, wenn ich etwas darüber erzählen kann. " Obwohl sie in ihrem Alltag Antisemitismus noch nie erlebt hat, war das Attentat von Halle ein Schock für sie.

Angst nach Attentag von Halle

2019 versucht der Rechtsextremist Stephan B in Halle an der Saale schwer bewaffnet in eine Synagoge zu gelangen. Es ist da gerade Jom Kippur, Versöhnungsfest. Eines der größten Feste im Judentum. " Wir haben davon mitbekommen als wir in der Kölner Synagoge waren. Alle waren schockiert. Eigentlich sind wir nicht ängstlich, aber meine Eltern wollten daraufhin, dass ich erst mal zu Hause bleibe und meinen Davidstern verstecke. "

Synagogen wie diese in Köln brauchen Polizeischutz

Polizeischutz und Security in Synagogen und jüdischen Einrichtungen sind für die 18-Jährige Normalität. Trotzdem schüchtere sie das nicht ein. Im Gegenteil. Sie plant weiterhin in Köln zu leben. Für die Zukunft wünscht sie sich jüdisch zu heiraten und ihre Kinder jüdisch zu erziehen: " Wir Juden haben so viel Verfolgung überlebt, da fühle ich mich verpflichtet meine Kultur weiterzugeben. "

Stand: 20.02.2021, 17:00